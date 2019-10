Paderborn (dpa) - Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn will im Kellerduell mit dem FSV Mainz 05 endlich seinen ersten Saisonsieg schaffen. «Wir alle fiebern diesem einen Moment entgegen», sagte Trainer Steffen Baumgart am Freitag. «Wir dürfen nicht nachlassen und müssen weiter an uns glauben. Natürlich wollen wir endlich punkten.»

Von dpa