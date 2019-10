Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) wird sogenannter Schmuck-Botschafter der nordrhein-westfälischen Juweliere, Gold- und Silberschmiede. Am Dienstag werde der Regierungschef die Ehrennadel des Landesinnungsverbands (LIV) verliehen, kündigte die Düsseldorfer Staatskanzlei am Freitag an.

Von dpa