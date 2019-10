Weniger BAföG-Empfänger in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Zahl der BAföG-Empfänger ist in Nordrhein-Westfalen weiter gesunken. Wie das Statistische Landesamt am Freitag in Düsseldorf mitteilte, bezogen 2018 rund 172 000 Schüler und Studierende Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) - 6,9 Prozent weniger als im Vorjahr. Durchschnittlich erhielten die BAföG-Empfänger 463 Euro pro Monat, 0,6 Prozent weniger als im Vorjahr. 2017 wurden noch 185 000 junge Menschen durch BAföG gefördert. Seit 2014 geht die Zahl der Leistungsempfänger zurück.