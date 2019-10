Politiker Özdemir: Selbst Fußball vor Erdogan nicht sicher

Basaksehir sei, so Özdemir , «kein normaler Fußballclub, sondern ein Verein aus der Erdogan-Retorte - mit viel Geld aufgeblasen und ohne echte Fans». Selbst der Fußball sei in der Türkei «vor den Allmachtsfantasien des Operetten-Sultans Erdogan nicht sicher», sagte Özdemir weiter.

Polizisten hatten Borussen-Fans am Rande der Partie (1:1) am Donnerstag Fahnen abgenommen, weil diese christliche Symbole gezeigt hätten. Dabei handelte sich um das Stadtwappen Mönchengladbachs, in dem unter anderem ein Kreuz und ein Bischofsstab abgebildet sind. Nach UEFA-Konsequenzen hatten auch schon Borussias Geschäftsführer Stephan Schippers und der Mönchengladbacher Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners (CDU) gerufen. Gladbachs Sportdirektor Max Eberl sprach gar von einer «Polizeidiktatur».