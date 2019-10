Vier Ponys auf der Fahrbahn stören Verkehr auf A44

Heiligenhaus (dpa/lnw) - Vier Ponys haben auf der Autobahn 44 bei Heiligenhaus am Samstagmorgen den Verkehr gestört. Die Tiere hätten sich glücklicherweise am Ende der Autobahn verirrt, sagte ein Polizeisprecher. Verletzt wurde niemand. Die Ponys waren zuvor von einem Nachbargrundstück aus auf die Fahrbahn gelaufen. Die Polizei fing die Ponys ein und brachte sie zu ihrem Besitzer zurück. Am Vormittag standen die Tiere laut Polizei bereits wieder auf der richtigen Koppel.

Von dpa