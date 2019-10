Bochum holt ersten Saisonsieg: 3:2 beim 1. FC Heidenheim

Heidenheim (dpa) - Der VfL Bochum hat beim 1. FC Heidenheim seinen ersten Saisonsieg eingefahren und die direkten Abstiegsplätze in der 2. Fußball-Bundesliga damit verlassen. Nach zuletzt drei Unentschieden unter dem neuen Trainer Thomas Reis holten die Gäste am Sonntag vor 10 350 Zuschauern in der Voith-Arena ein 3:2 (2:1) gegen die favorisierten Heidenheimer und rückten vor auf Platz 15.

Von dpa