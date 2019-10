Mönchengladbach (dpa) - Borussia Mönchengladbach hat den Sprung an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga möglicherweise teuer bezahlt. In Stefan Lainer, Matthias Ginter und Alassane Pléa verletzten sich gleich drei Stammspieler beim 5:1 (4:0) am Sonntag gegen den FC Augsburg. «Das ist das, was heute so richtig wehtut», klagte Trainer Marco Rose nach dem Spiel.

Von dpa