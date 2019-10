Graues Herbstwetter in Nordrhein-Westfalen

Essen (dpa/lnw) - Zum Wochenstart lässt sich die Sonne in Nordrhein-Westfalen kaum sehen. Nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen soll es am Montag trüb und bewölkt bleiben, nur am Nachmittag können die Wolken zeitweise auflockern. Dazu werden Temperaturen von 11 bis 15 Grad erwartet. Zum Abend hin sollen die Wolken dann wieder dichter werden, in der Nacht zieht auch Regen auf.

Von dpa