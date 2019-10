Folkwang zeigt ab Ende Mai große Haring-Retrospektive

Essen (dpa/lnw) - Das Museum Folkwang in Essen widmet dem Werk des US-amerikanischen Pop-Art-Künstlers Keith Haring (1958-1990) im kommenden Jahr eine große Retrospektive. Gezeigt werden frühe Zeichnungen und Experimente mit Video und Performance sowie großformatige Gemälde auf Papier, Leinwand und Vinyl, berichtete das Museum am Montag. Die Ausstellung beginnt am 29. Mai. Sie endet nach fast vier Monaten am 20. September.

Von dpa