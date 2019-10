Fahrerloser Bus schiebt Autos in Bochum zusammen

Bochum (dpa/lnw) - Ein geparkter leerer Bus ist in Bochum plötzlich losgerollt. Er rollte am Montagnachmittag über die Gegenspur gegen einen fahrenden Pkw sowie drei parkende Autos, die ineinander geschoben wurden, wie die Feuerwehr mitteilte. Ein Auto wurde dabei an einem Straßenbaum mit dem Heck hochgedrückt. Die beiden Insassen aus dem Auto, das auf der Gegenspur gefahren war, wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.