Mann mit Pistole bedroht SEK-Beamten in Witten

Witten (dpa/lnw) - Ein Mann mit Schusswaffe hat in Witten einen SEK-Einsatz ausgelöst. Passanten riefen am Montagabend die Polizei, weil der 46-Jährige mit einer Pistole an einem Fenster seiner Wohnung herum fuchtelte, wie ein Sprecher am Abend sagte. Der Mann habe gerufen, sich umbringen zu wollen. Die Polizei rückte mit einem Spezialeinsatzkommando an. Im Hausflur kam der 46-Jährige den Beamten mit gezückter Waffe entgegen, wie der Sprecher sagte. Die Beamten schossen, der 46-Jährige wurde an der Schulter getroffen. Er schwebt laut Polizei nicht in Lebensgefahr, wurde aber in ein Krankenhaus gebracht.

Von dpa