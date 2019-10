Deutscher Fernsehpreis kehrt als Samstagabendshow zurück

Köln (dpa) - Der Deutsche Fernsehpreis soll nächstes Jahr als große Samstagabendshow auf den TV-Bildschirm zurückkehren. Die 21. Verleihung werde am 6. Juni 2020 live um 20.15 Uhr von RTL aus Köln übertragen werden, teilte das Sekretariat des Preises am Dienstag in Köln mit. Als federführender Sender richte RTL den Preis neu aus. In den vergangenen Jahren hatte die Gala eher ein Schattendasein geführt.

Von dpa