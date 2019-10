Nahost-Experte in Rizinbomben-Prozess: IS erholt sich

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Terrororganisation Islamischer Staat ist nach Ansicht des Nahost-Experten Guido Steinberg dabei, sich von ihren Niederlagen zu erholen. An der Zielsetzung - über ein Kalifat die Weltherrschaft zu erlangen - habe sich nichts geändert, sagte Steinberg am Dienstag in Düsseldorf als Sachverständiger im Prozess am Oberlandesgericht gegen die mutmaßlichen Rizin-Bombenbauer von Köln.