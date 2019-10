Schemke war im Innenministerium zuletzt mit dem Kampf gegen kriminelle Clans befasst. In Essen war er Chef der Spezialeinheiten. Er wird Bernd Heinen (64) als Inspekteur der Polizei ablösen, der am Monatsende in den Ruhestand wechselt.

Als Inspekteur der Polizei wird Schemke für rund 30 000 Schutzpolizisten in Nordrhein-Westfalen zuständig sein. Der 58-Jährige ist bereits seit mehr als 40 Jahren Polizist und hat zwei erwachsene Söhne. Einer von ihnen ist ebenfalls Polizist.