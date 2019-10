Seit E-Scooter-Start in NRW 54 Unfälle und 204 Knollen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Seit dem Start von E-Scootern in Deutschland Mitte Juni sind in Nordrhein-Westfalen 54 meldepflichtige Unfälle mit den Rollern erfasst worden. Das teilte das NRW-Innenministerium am Mittwoch auf eine Landtags-Anfrage des Abgeordneten Alexander Langguth (fraktionslos) mit. Zudem zählte das Innenministerium 204 Ordnungswidrigkeitsanzeigen («Knöllchen»). Die Erhebung geht bis zum Stichtag 31. August.