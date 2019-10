Düsseldorf (dpa/lnw) - Die nordrhein-westfälische Landesregierung will mittelfristig mehr Geld in Wohnungsangebote für Studenten investieren. Ab 2021 würden dafür die allgemeinen Zuschüsse an die Studierendenwerke um zehn Prozent auf 44,5 Millionen Euro erhöht, kündigte Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (parteilos) am Donnerstag in Düsseldorf an.

Von dpa