Mann bei Zimmerbrand in Essen verletzt

Essen (dpa/lnw) - Ein Mann ist bei einem Zimmerbrand in einer Dachgeschosswohnung in Essen verletzt worden. Während der Löscharbeiten mussten in der Nacht zu Donnerstag die übrigen Bewohner das Mehrfamilienhaus verlassen, unter ihnen mehrere Kleinkinder, wie die Feuerwehr mitteilte. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten die Bewohner wieder zurück in ihre Wohnungen. Warum es brannte, war zunächst unklar.

Von dpa