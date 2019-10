Bochum (dpa/lnw) - Im zweiten Prozess gegen Ex-Geheimagent Werner Mauss haben die Verteidiger am Donnerstag beantragt, das Verfahren am Bochumer Landgericht auszusetzen. Hintergrund sei ein neuer Zeuge, der bestätigen solle, dass es sich bei den von Mauss im Ausland deponierten Vermögenswerten um Geld eines Geheimdienstes handele. Das solle nun in Ruhe außerhalb des Prozesses besprochen werden.

Dem inzwischen 79-Jährigen wird vorgeworfen, rund 14 Millionen Euro Steuern hinterzogen zu haben. Mauss bestreitet das. Mauss war in einem ersten Verfahren im Oktober 2017 zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Dieses Urteil hatte der Bundesgerichtshof jedoch aufgehoben.

Die Bochumer Richter entschieden über den Antrag auf Aussetzung noch nicht. Mauss hatte schon im ersten Verfahren behauptet, dass ihm das Geld von ausländischen Staaten zur Finanzierung seiner Agententätigkeit zur Verfügung gestellt worden sei.