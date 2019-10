«Mutmaßlich» Schüsse auf Flüchtlingswohnung

Zülpich (dpa/lnw) - In Zülpich haben Unbekannte nach Angaben der Polizei am Mittwoch «mutmaßlich» auf eine Flüchtlingsunterkunft geschossen. Dabei sei niemand verletzt worden, lediglich eine Fensterscheibe wurde beschädigt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Drei Bewohnerinnen hatten nach Angaben der Polizei schussähnliche Geräusche gehört und den Schaden an einer der Scheiben des doppelt verglasten Küchenfensters bemerkt. Danach sahen sie ein Auto mit mehreren Menschen wegfahren und riefen die Polizei. Trotz eingeleiteter Fahndung waren die Verdächtigen am Donnerstag weiterhin flüchtig. Der Staatsschutz der Bonner Polizei hat die Ermittlungen übernommen.

Von dpa