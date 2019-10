Fahrplanwechsel: Mehr Fernzüge aus Köln und Münster

Düsseldorf (dpa/lnw) - Auf zwei Fernbahnstrecken fahren ab dem Fahrplanwechsel am 15. Dezember von Nordrhein-Westfalen aus mehr Züge. Dabei geht es um Verbindungen zwischen Köln und Hamburg sowie nach Münster, teilte die Deutsche Bahn am Donnerstag in Düsseldorf mit. Zwischen Köln und Hamburg werde der Takt auf bis zu fünf ICE oder IC pro Tag und Richtung ausgebaut. Auf der Strecke sollen auch mehr ICE-Züge fahren, die mit drahtlosem Internet (WLAN) ausgestattet sind.

Von dpa