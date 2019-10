Engelsjahr wird größtes Event Wuppertals

Laut Stadt steht unter anderem eine Ausstellung mit dem Titel « Friedrich Engels – Ein Gespenst geht um in Europa» an. Außerdem ist die Wiedereröffnung des renovierten historischen Wohnhauses der Familie Engels am 28. November 2020 geplant, dem 200. Geburtstag des Revolutionärs. Engels verbrachte den größten Teil seines Lebens in England, darunter in Manchester, und arbeitete eng mit seinem Freund Karl Marx zusammen. Sie verfassten das Kommunistische Manifest.

Mit Manchester ist eine Ausstellung geplant, wie sich die Industrialisierung auf die Flüsse beider Städte, Wupper und Irk, auswirkte. Start des Engelsjahres ist am 15. Februar 2020.