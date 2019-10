Ihr liegt die Situation in Bottrop, Gelsenkirchen und den zehn Städten im Kreis Recklinghausen so am Herzen, dass sie auch die Debatte darüber, ob dieser Gipfel mit 200 Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft angesichts der eingeführten Ruhr-Konferenz überhaupt Sinn mache, gelassen durchhielt. „Wir brauchen neben der Gesamtschau auf das Ruhrgebiet auch einen strukturpolitisch differenzierten Blick, um mit passgenauen Konzepten den Herausforderungen in einzelnen Regionen und Kommunen begegnen zu können“, begründete sie beim Kick-off am Abend zuvor ihren Vorstoß. Und sie ermunterte dazu, das Potenzial dieser Region zu heben. Die Menschen, die dort lebten und arbeiteten, seien stolz auf ihre Heimat – „und es frustriert sie zutiefst, dass ihr Zuhause von anderen schlecht geredet wird“.

Unterstützung signalisierte Ministerpräsident Armin Laschet , der ebenso für eine regionenspezifische Strukturpolitik und -förderung plädierte. „Man muss genauer hinschauen.“ Beim viel diskutierten Breitbandausbau liege die Emscher-Lippe-Region zum Beispiel vorn. Dafür drückten die Kommunen aber Probleme wie Altschulden und eine Arbeitslosenquote deutlich über dem Landesschnitt. Die Kammerstrukturen und Zugehörigkeit zum Regierungsbezirk Münster, so Laschet, seien ein Vorteil für die Emscher-Lippe-Region. Denn es sei auch wichtig, Brücken ins starke Münsterland zu schlagen.

In den Workshops stieß ein Thema auf besonders große Resonanz: Wasserstoff als Energieträger für Industrie und Nutzfahrzeuge. Die Infrastruktur ist in der Region bereits vorhanden.

Ohnehin investiert die Industrie. Jüngstes Beispiel: Evonik steckt in Marl 400 Millionen Euro in die Polyamid-12-Produktion. Der Kunststoff wird für den 3D-Druck gebraucht.