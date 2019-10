Frau wirft Freund aus der Wohnung: Und Glas Saft hinterher

Aachen (dpa/lnw) - Beziehungsstreit mit kuriosen Folgen: Ein Mann hat in Aachen die Polizei gerufen, weil ihn seine Freundin kurzerhand aus der Wohnung geworfen hatte. Als die Beamten am späten Donnerstagabend vor dem Haus eintrafen, war der 41-Jährige nur mit einer kurzen Hose und einer Jacke bekleidet, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Nach seiner Aussage hatte seine Lebensgefährtin ihm nach einem Streit eine Ohrfeige verpasst, ihn rausgeworfen und ihm noch ein volles Glas Saft hinterhergeschmissen.

Von dpa