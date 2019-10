CDU: Kutschaty soll «Kronzeuge» im Ausschuss sein

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die CDU will Nordrhein-Westfalens früheren Justizminister Thomas Kutschaty (SPD) im Untersuchungsausschuss um Vorwürfe gegen Ex-Agrarministerin Christina Schulze Föcking (CDU) vorladen. Die Regierungsfraktion will ausgerechnet den heutigen SPD-Oppositionsführer zu ihrem «Kronzeugen» machen. Das kündigte der CDU-Sprecher im Untersuchungsausschuss, Olaf Lehne, am Freitag in Düsseldorf an.

Der Ausschuss soll unter anderem untersuchen, ob Schulze Föcking die «Stabsstelle Umweltkriminalität» aus persönlichen Gründen aufgelöst hatte, weil dort eine Akte über Tierquälerei-Vorwürfe gegen den familiären Schweinemastbetrieb angelegt worden war. Schulze Föcking, die im Mai 2018 unter starkem öffentlichen Druck zurückgetreten war, hatte das im Landtag stets zurückgewiesen.

Aus Sicht der CDU hat die mit zwei Leuten besetzte Stelle ihre Befugnisse überschritten und sich mitunter als Chefaufklärer mit pseudo-juristischen Befugnissen geriert. Dies bestätige schwarz auf weiß ein Beschwerdebrief des damaligen Justizministers Kutschaty an seinen Grünen-Kabinettskollegen Johannes Remmel, so die CDU.

In dem Brief, der der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf vorliegt, schrieb der Justizminister im Oktober 2011, er habe «mit Befremden zur Kenntnis genommen», dass ein Schreiben der Stabsstelle ans Landgericht Dortmund den Eindruck erwecke, «als versuche Ihr Haus, die Entscheidungsfindung einer Strafkammer in einem laufenden Strafverfahren zu beeinflussen».

Die Stabsstelle hatte dem Gericht im September 2011 ihre Rechtsauslegungen im Fall des damaligen Umweltskandals beim Dortmunder Entsorgungsbetrieb Envio dargelegt. «Dass Ihr Haus dem Kammervorsitzenden rechtliche Erläuterungen unter Hinweis auf Fundstellen gängiger Kommentare gibt, ist nicht nur unangebracht, sondern erweckt in dem noch nicht ganz abgeschlossenen Strafprozess zugleich den Anschein einer unzulässigen Einflussnahme seitens der Exekutive auf die dritte Gewalt», schrieb Kutschaty. «Ich erlaube mir, daran zu erinnern, dass die Rechtspflege Organen der Justiz und die Rechtssprechung unabhängigen Richtern anvertraut ist.»

Die «Stabsstelle Umweltkriminalität» war 2004 unter der damaligen Umweltministerin Bärbel Höhn (Grüne) eingerichtet worden. Sie habe aber laut ihrer ausdrücklichen Aufgabenbeschreibung keinerlei polizeiliche oder staatsanwaltschaftliche Befugnisse gehabt, sondern sei zur Beobachtung, Koordination und Prävention eingesetzt worden, schilderte Lehne: «Das war juristisch ein toter Tiger.»

Die Grünen haben dagegen in den vergangenen Monaten argumentiert, Schulze Föcking habe eine hoch effektive Stelle im Kampf gegen Umweltskandale - wie bei Envio oder Shell in Köln - kalt gestellt. Die CDU erwartet, dass der Untersuchungsausschuss demnächst in das Thema einsteigt.

Der erste Untersuchungskomplex zur vermeintlichen Cyber-Attacke auf das Privathaus Schulze Föckings sei weitestgehend abgeschlossen, sagte Lehne. Die CDU habe einen Zwischenbericht dazu beantragt.

Aus Sicht der Regierungsfraktion haben sich die Vorwürfe der Opposition als haltlos erwiesen. SPD und Grüne halten der Regierung vor, sie habe wochenlang versucht zu vertuschen, dass Schulze Föcking gar kein Opfer eines Hacker-Angriffs war. Die Ministerin habe stillschweigend eine Welle der Solidarität erfahren, während längst festgestanden habe, dass die vermeintliche Cyber-Attacke auf einen Bedienungsfehler an ihren Geräten zurückzuführen war.