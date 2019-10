Bittere Nachricht für Bochum: Bapoh erleidet Kreuzbandriss

Bochum (dpa/lnw) - Der VfL Bochum muss lange Zeit auf Offensivspieler Ulrich Bapoh verzichten. Der 20-Jährige hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen und fällt mehrere Monate aus. Dies teilte der Fußball-Zweitligist am Freitag mit. Bapoh hatte sich die Verletzung am Donnerstag in einem Testspiel (4:2) gegen Drittligisten KFC Uerdingen zugezogen. Der VfL-Angreifer, der in dieser Saison in vier Liga-Spielen ein Tor erzielte, war kurz nach der Pause mit KFC-Torwart Lukas Königshofer zusammengeprallt und hatte sich dabei das Knie verdreht. Bapoh soll innerhalb der kommenden Wochen operiert werden und müsse danach ein mehrmonatiges Rehatraining absolvieren.

Von dpa