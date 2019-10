Jeder zweite Schüler im Ganztag: Gelder für Ausbau nötig

Düsseldorf (dpa/lnw) - Mehr als die Hälfte der Schüler in der Grundschule und Sekundarstufe I nimmt inzwischen ein Ganztagsangebot in Nordrhein-Westfalen wahr. Vor fünf Jahren lag der Anteil erst bei knapp 40,9 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Düsseldorf mitteilte. Demnach nahmen im vergangenen Schuljahr 51,5 Prozent von insgesamt 1,7 Millionen Schülern dieser Jahrgänge ein Ganztagsangebot wahr.

Von dpa