Messerstiche auf offener Straße: Acht Jahre Haft

Paderborn (dpa/lnw) - Ein 28-Jähriger ist am Freitag vom Landgericht Paderborn wegen Totschlags zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann aus Delbrück (Kreis Paderborn) im November 2018 einen 33-Jährigen auf offener Straße mit zwei Messerstichen in die Brust tötete. Der Angeklagte sei in der Tatnacht zufällig mit dem Opfer zusammengetroffen und von diesem provoziert worden. Tathintergrund war nach Erkenntnissen des Gerichts ein früherer Konflikt zwischen den beiden Deutschen.

Von dpa