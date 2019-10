Hessisches Ministerium: Toter Patient im Fall Wilke in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - Das hessische Verbraucherschutzministerium bringt einen Todesfall in NRW mit «hoher Wahrscheinlichkeit» in Verbindung mit dem Skandal um keimbelastete Wurst des hessischen Fleischverarbeiters Wilke. Der Patient starb nach Angaben der Behörden an einer Infektion mit einem Listerienstamm, der auch in Wilke-Produkten nachgewiesen wurde. «Uns liegt diese Information vom Bundesinstitut für Risikobewertung vor», sagte eine Sprecherin des hessischen Verbraucherschutzministeriums am Freitag. Die in NRW zuständigen Ministerien blieben mit ihrer Einschätzung deutlich zurückhaltender.

Von dpa