Tausende Teilnehmer: Kölner Kurden-Demo verläuft friedlich

Die Demonstranten - überwiegend Kurden - hielten auf ihrem Marsch durch den Stadtteil Deutz zahlreiche Fahnen in den kurdischen Nationalfarben in die Höhe. Sie waren auch mit der deutschen Bundesregierung unzufrieden - aus ihrer Sicht setzt sich Berlin nicht entschlossen genug ein für die Kurden. «Keine deutschen Waffen für Erdogans Machenschaften» stand zum Beispiel auf Transparenten. Am Samstag gab es auch in anderen deutschen Städten Demos von Kurden, etwa in Hannover und in Hamburg.