Hörstel (dpa/lnw) - Ein 16 Jahre alter Mofafahrer ist bei einem Unfall in Hörstel (Kreis Steinfurt) ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, stieß er am späten Samstagabend auf der Kreisstraße 38 mit einem Auto zusammen. Der Jugendliche starb noch an der Unfallstelle. Der genaue Unfallhergang war zunächst unklar.

Von dpa