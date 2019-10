Mann legt Schwebebahn lahm und flieht aus Psychiatrie

Wuppertal (dpa/lnw) - Der Mann soll die Wuppertaler Schwebebahn über Stunden lahmgelegt haben und später aus einer psychiatrischen Einrichtung geflohen sein - jetzt sucht ihn die Polizei. Ein Polizist in Zivil hatte den 31-Jährigen, gegen den ein offener Haftbefehl existierte, Samstagabend erkannt. Der 31-Jährige bemerkte das, kletterte den Angaben nach über eine Brüstung, durchquerte die Wupper und kletterte auf der anderen Uferseite auf das Gerüst der Schwebebahn. Erst nach über drei Stunden konnte ihn ein Polizist dazu bewegen herunterzukommen. Der 31-jährige wurde in eine psychiatrische Einrichtung gebracht, aus der er in der Nacht zu Montag floh, wie ein Polizeisprecher sagte.

Von dpa