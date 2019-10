Großbrand am Flughafen Münster/Osnabrück

Münster/Osnabrück (dpa) - Am Flughafen Münster Osnabrück sind am Montagabend in einem Parkhaus zwischen 40 und 50 Autos in Brand geraten. Verletzte gebe es bislang keine, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Montagabend. Die Löscharbeiten dauerten vermutlich die ganze Nacht. Die Brandursache sei unklar. Die Feuerwehr war mit rund 260 Einsatzkräften vor Ort, wie es weiter hieß. Es gebe eine starke Rauchentwicklung. Der Flugbetrieb sei durch den Brand nicht beeinträchtigt, sagte Andrés Heinemann, Sprecher des Flughafens.

Von dpa