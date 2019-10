Weltkriegsbombe in Köln: Entschärfung verschoben

Köln (dpa/lnw) - Die Entschärfung einer Weltkriegsbombe in Köln ist verschoben worden. Die Bombe solle am Dienstag kontrolliert an einem sicheren Ort gesprengt werden, teilte die Stadt in der Nacht zum Dienstag mit. Die Entschärfung der Zehn-Zentner-Bombe habe sich schwieriger als erwartet dargestellt. Die amerikanische Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg war bei Bauarbeiten gefunden worden. Sie sollte in der Nacht abtransportiert werden.

Von dpa