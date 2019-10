Unbekannter raubt Goldmünzen nach Internet-Inserat

Recklinghausen (dpa/lnw) - Ein vermeintlicher Kaufinteressent hat in Recklinghausen zwei Goldmünzen eines Seniors gestohlen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte sich der Dieb auf ein Internet-Inserat hin bei dem älteren Mann gemeldet und Interesse an den goldenen Münzen vorgetäuscht. Als er am Montag die Münzen begutachtete, bat er um ein Glas Wasser und wartete, bis die Ehefrau im Nebenraum war. Dann griff er die Münzen, stieß den Senior gegen einen Schrank und verletzte ihn leicht. Der Mittzwanziger sprang in ein vor dem Haus wartendes Auto und flüchtete mit einem Helfer. Nun hofft die Polizei auf Hinweise, um die beiden zu fassen. Zum Wert der Münzen macht die Polizei keine Angaben.

Von dpa