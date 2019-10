Kurden-Verband und türkischer Botschafter mahnen zu Ruhe

Der türkische Botschafter in Deutschland, Ali Kemal Aydin , riet in den Funke-Zeitungen seiner Gemeinde, die Ruhe zu bewahren und «sich nicht von solchen Terroraktionen provozieren zu lassen». Von den Bundes- und Landesbehörden erwartete er «erhöhte Sicherheitsmaßnahmen und größere Rücksicht für den Schutz des Lebens und Eigentums unserer Bürger».

Ein türkisches Café und ein türkischer Kiosk waren am Montagabend bei einer Demonstration von Kurden im nordrhein-westfälischen Herne attackiert und beschädigt worden. Fünf Menschen wurden verletzt.

Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums sagte der «Welt» (Mittwoch), im Zusammenhang mit der türkischen Militäroffensive würden «seit geraumer Zeit Mobilisierungsaktivitäten kurdischer und deutscher linker Organisationen verzeichnet». Es sei nicht auszuschließen, «dass es aufgrund des hohen Emotionalisierungspotentials des Themas vereinzelt zu gewaltsamen Auseinandersetzungen am Rande solcher Veranstaltungen kommen kann». Eine Verschärfung der Gefährdungslage sei derzeit zwar «nicht erkennbar», sagte der Sprecher weiter. «Je nach weiterem Umfang, Dauer und Intensität der militärischen Offensive der Türkei in den kurdischen Gebieten in Nordsyrien ist allerdings mit einer möglichen Zunahme beziehungsweise Ausweitung der Protestaktionen zu rechnen.»