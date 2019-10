Passanten stoppen bewaffneten Juwelier-Räuber

Düsseldorf (dpa/lnw) - Drei Passanten haben in Düsseldorf einen bewaffneten Juwelier-Räuber gestoppt. Der 37 Jahre alte Mann hatte am Dienstagabend kurz vor Ladenschluss im Stadtteil Benrath das Geschäft betreten und den Juwelier mit einer Schreckschusspistole bedroht, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Der Räuber griff nach Goldschmuck, der auf einem Tresen lag und wollte fliehen. Doch der Verkäufer wehrte sich und hielt den 37-Jährigen zunächst fest. Daraufhin schlug der Räuber dem Mann (46) ins Gesicht und entkam.

Von dpa