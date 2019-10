Kamen (dpa/lnw) - Nach ersten Fällen von Militär-Saluten in der Kreisliga hat der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) eine «Null-Toleranz-Politik» in dieser Angelegenheit angekündigt. Solche Dinge entsprächen «in keiner Weise den Werten und Grundsätzen des Verbandes», teilte der FLWV am Mittwoch mit.

Von dpa