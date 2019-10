Ausschluss der Öffentlichkeit im Prozess gegen Sarah O.

Die Verteidigung hatte den Ausschluss beantragt. Die Bundesanwaltschaft stimmte zu.

Die Bundesanwaltschaft wirft Sarah O. vor, als Frau eines IS-Kämpfers in Syrien drei Frauen als Sklavinnen gehalten zu haben. Im Oktober 2013 soll sie als 15-Jährige aus Konstanz über die Türkei nach Syrien eingereist sein. Dort habe sie sich der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) angeschlossen und wenige Monate später den IS-Kämpfer Ismail S. nach islamischem Recht geheiratet. Zwischen September 2015 und Oktober 2017 soll die Deutsch-Algerierin die zwei Frauen und ein Mädchen in ihrem Haus als Sklavinnen gehalten haben. Sarah O. drohen nach Jugendstrafrecht bis zu zehn Jahre Haft. Laut Staatsanwaltschaft ist die heute 21-Jährige Mutter von drei Kindern.

Während des Prozesses sollen 33 Zeuge gehört werden. Insgesamt wurden 18 Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil könnte demnach Ende Dezember fallen.