Taxifahrer soll absichtlich Ente überfahren haben

Andere Autofahrer hätten angehalten, um den gefiederten Teichbewohnern das gefahrlose Überqueren zu ermöglichen. Nicht so der Taxifahrer: Das humpelnde Tier wurde von dem Auto erfasst. Der Vogel sei wenig später in den Händen der Zeugin verendet, hieß es weiter in der Polizeimitteilung. Nun ermittelt die Polizei wegen eines Verstoßes nach dem Tierschutzgesetz gegen den noch unbekannten Taxifahrer.