Verletzte Frau am Straßenrand: Suche nach Kleinlaster

Die Frau aus Oberhausen war am Montagmorgen mit schweren Verletzungen an Kopf und Körper an einer Bundesstraße entdeckt worden. Ihre Angehörigen konnten sich nicht erklären, warum sie sich gegen 5.50 Uhr auf dem dunklen Straßenabschnitt zwischen Hösel, Essen und Breitscheid aufgehalten habe, erklärten die Ermittler.

Die Polizei hatte danach eine intensive Fahndung gestartet und am Unfallort mögliche Zeugen befragt. Dabei berichteten Zeugen von dem Lastwagen mit Warnblinklicht auf dem Dach - vermutlich ein Baustellenfahrzeug, das nahe der Unfallstelle gestanden habe. Der mutmaßliche Fahrer soll einen gelben Helm getragen haben. Für nähere Hintergründe bittet die Polizei weiter um Zeugenaussagen.