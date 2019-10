Dieb bringt Bayer-Leverkusen-Fahne zurück: «dumm gehandelt»

Kaarst (dpa/lnw) - Ob das schlechte Gewissen zu sehr nagte? Ein unbekannter Dieb hat eine gestohlene Bayer-Leverkusen-Fahne einige Tage nach der Tat zurückgegeben und sich reuig gezeigt. Die Besitzerin aus Kaarst bei Neuss kam am Dienstagabend zur Polizei und berichtete, dass sie ihre Fahne soeben in ihrer Einfahrt gefunden habe, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. «Offensichtlich hatte der Täter anonym die Beute samt Entschuldigungsschreiben und einer kleinen finanziellen Entschädigung zurückgebracht», so die Polizei. Es seien 20 Euro gewesen. In dem Schreiben erklärte der Dieb, bei der Tat «dumm gehandelt» zu haben.

Von dpa