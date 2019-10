Zerstückelte Leiche: Ehefrau zu lebenslanger Haft verurteilt

Köln (dpa/lnw) - Im Prozess um eine zerstückelte Leiche hat das Landgericht Köln die Ehefrau des Opfers am Donnerstag wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Ihr früherer Geliebter erhielt wegen Beihilfe zum Mord eine Freiheitsstrafe von viereinhalb Jahren. Laut Urteil hatte die 38-jährige Polin ihren Mann mit «einer Vielzahl an Messerstichen in den Oberkörper» getötet. Anschließend half der mitangeklagte 45 Jahre alte Deutsche ihr beim Zerteilen der Leiche im Badezimmer.

Von dpa