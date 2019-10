Geldautomat gesprengt: Polizei sucht mit Hubschrauber

Schmallenberg (dpa/lnw) - Unbekannte haben in Schmallenberg im Hochsauerlandkreis am frühen Freitagmorgen einen Geldautomaten gesprengt. Danach flüchteten die mutmaßlich zwei Täter, wie die Polizei mitteilte. Beamte suchten unter anderem mit einem Hubschrauber nach ihnen. Ein Sicherheitsdienst hatte gegen 3.30 Uhr die Polizei gerufen. Die Ermittlungen dauerten am Freitagmorgen noch an.

Von dpa