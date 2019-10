Segelflieger soll Dienstag aus Baumwipfeln geborgen werden

Porta Westfalica (dpa/lnw) - Ein nach einem Unfall in hohen Baumkronen festhängender Segelflieger in Porta Westfalica soll in der nächsten Woche mit zwei Kränen geborgen werden. Von einem Kran aus sollen zunächst die Bäume gestutzt werden, so dass ein zweiter Kran das Flugzeug am Dienstag hinausheben kann, sagte ein Sprecher des Luftsportvereins Lüchow-Dannenberg, Moritz Möller. Bevor die Arbeiten beginnen können, soll auf einer neben dem Unfallort liegenden Wiese mit Stahlplatten eine provisorische Straße gelegt werden. Der Verein kalkuliert derzeit mit Kosten von mehr als 10 000 Euro für die aufwendige Aktion.

Von dpa