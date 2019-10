Laschet: Klimadebatte ist keine Frage zwischen Jung und Alt

Frankfurt/Main (dpa) - NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) findet es falsch, die Klimadebatte auf eine Auseinandersetzung zwischen Jung und Alt zu reduzieren. «Ich kenne zig Junge, die das Thema überhaupt nicht interessiert, die eher rechten Sprüchen nachlaufen und den Klimawandel bestreiten», sagte er am Samstag auf der Frankfurter Buchmesse in einer Debatte mit «Fridays for Future»-Aktivistin Luisa Neubauer.

Von dpa