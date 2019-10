Trotz Warnstreiks: Flüge in NRW wie geplant

Düsseldorf (dpa/lnw) - Am größten nordrhein-westfälischen Flughafen in Düsseldorf sollen am Sonntag trotz des angekündigten Warnstreiks der Kabinengewerkschaft Ufo alle Flüge wie geplant stattfinden. «Nach Rücksprache mit den Airlines gehen wir weiterhin davon aus, dass alle Flüge stattfinden», sagte ein Sprecher des Flughafens Düsseldorf am Samstag. Auch betroffene Flüge von Eurowings, Lufthansa Cityline und Sunexpress an anderen nordrhein-westfälischen Flughäfen sollen laut Lufthansa wie geplant stattfinden.

Von dpa