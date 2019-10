Tom Buhrow singt in Radiosendung

Köln (dpa) - Der Intendant des Westdeutschen Rundfunks, Tom Buhrow, ist am Sonntag singend in einer Radiosendung seines WDR zu hören. Die Sendung «Klassik populär: Roadtrip» werde an diesem Sonntagabend ab 19.00 Uhr bei WDR 4 ausgestrahlt, sagte eine Sprecherin. Zuvor hatte die «Süddeutsche Zeitung» berichtet. Unter dem Motto «My American Songbook» nahm der Intendant (61) gemeinsam mit dem WDR-Funkhausorchester und dem WDR-Rundfunkchor seine persönlichen Lieblingslieder auf, hieß es. Darunter seien viele Bob-Dylan-Songs. Das Konzert wurde bereits Mitte September im Kölner Funkhaus aufgenommen.