Gladbach hofft in Rom auf Ginter

Dortmund (dpa) - Bundesliga-Tabellenführer Borussia Mönchengladbach hofft vor dem Europa-League-Spiel am Donnerstag bei AS Rom auf den Einsatz von Nationalspieler Matthias Ginter. «Matze will auf jeden Fall spielen, er hätte am liebsten schon heute gespielt», sagte Trainer Marco Rose nach dem 0:1 am Samstag bei Borussia Dortmund: «Wir probieren, es hinzukriegen. Aber wir müssen vernünftig sein.» Innenverteidiger Ginter hatte vor zwei Wochen beim 5:1 gegen den FC Augsburg eine Schulterluxation mit Kapselbandverletzung erlitten.

Von dpa