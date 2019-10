Wiederholungstäter fährt bekifft mit E-Roller zur Polizei

Köln (dpa/lnw) - Bekifft und offenbar auch unbelehrbar ist ein 40-Jähriger am Freitag mit seinem unversicherten Elektro-Roller beim Polizeipräsidium in Köln vorgefahren. Dort sollte er einen Äußerungsbogen abgeben: zu einer früheren E-Scooter-Fahrt ohne Versicherungsschutz. «Unter den Augen mehrerer Polizisten cruiste der 40-Jährige zur Polizeiwache», heißt es in einer Polizeimitteilung vom Sonntag. Seinen immer noch nicht ordnungsgemäß versicherten Roller habe er direkt vor dem Dienstgebäude geparkt.

Von dpa