Kölner Haie wieder in Form: 4:1-Derbysieg gegen Düsseldorf

Individuelle Düsseldorfer Fehler und ein starker Haie-Keeper Hannibal Weitzmann in seinem ersten Derby überhaupt verhinderten aber den Sieg für die DEG , die in der Vorsaison drei von vier Derbys gewonnen hatten. Beide Clubs galten vor der Saison eigentlich als Mitfavoriten. Dem wurde bislang aber nur die DEG gerecht. Die Haie mit ihrem neuen Trainer Mike Stewart waren schlecht in die Saison gestartet, haben nach dem dritten Sieg in Serie nun aber wieder Anschluss an die Playoff-Ränge.